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إصابة 9 أشخاص في 4 طرق متفرقة بالمنيا

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إصابة 9 أشخاص في 4 حوادث طرق متفرقة بالمنيا إصابة 9 أشخاص في 4 طرق متفرقة بالمنيا

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أصيب 9 أشخاص، في 4 تصادم، وانقلاب بطرق متفرقة في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 9 أشخاص، في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينهم إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام قرية شارونه بمركز مغاغة، وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بدراجة نارية بطريق فرعي بقرية صفط الخمار، وإصابة شخص في حادث تصادم سيارة رصيف أمام مسجد عثمان بن عفان بمدينة المنيا الجديدة، وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالحوادث.

المصرى اليوم

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