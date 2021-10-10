بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ السويس يفتتح مدرستي الشهيد أحمد حافظ والحرية

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افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء محمد الالفى مدير أمن السويس امس مدرسة الشهيد احمد حافظ شوشة الابتدائية بمنطقة الأنصاري بحي السويس بتكلفة ٨ ملايين جنيه في أول أيام العام الدراسى الجديد.

محافظ السويس يفتتح مدرستي الشهيد حافظ شوشة والحرية في أول يوم دراسي بتكلفة ١٥ مليون جنية

رافق المحافظ الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والنائب حافظ شوشة والد الشهيد النقيب احمد شوشة عضو مجلس الشيوخ ومحمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس وضحى احمد تمام مدير إدارة جنوب التعليمية وعدد من قيادات التعليم.

محافظ السويس يفتتح مدرستي الشهيد حافظ شوشة والحرية في أول يوم دراسي بتكلفة ١٥ مليون جنية

عقب الافتتاح تفقد محافظ السويس الفصول المدرسية والتي تتكون من ٤٠ فصل والمباني الجديدة التي تم انشائها في المدرسة عقب أعمال الترميم والبناء من جديد للمدرسة.

محافظ السويس يفتتح مدرستي الشهيد حافظ شوشة والحرية في أول يوم دراسي بتكلفة ١٥ مليون جنية

قال محافظ السويس ان الدولة حريصة على ما يقدمه شهداء الوطن من تضحيات من أجل الحفاظ على سلامة أرض مصر من بينهم الشهيد النقيب أحمد حافظ شوشة وغيرهم من الابطال الذين ضحوا بروحهم من أجل وطنهم.

محافظ السويس يفتتح مدرستي الشهيد حافظ شوشة والحرية في أول يوم دراسي بتكلفة ١٥ مليون جنية

واضاف صقر إلى ان العملية التعليمية تمر بمدارس المحافظة بشكل منتظم وهناك مجهود ملحوظ من قبل القائمين على العملية التعليمية من أجل سير الدارسة بنجاح وحب الطلاب للمدرسة من اليوم الأول، مؤكدا على انه تم التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية

كما افتتح اللواء عبدالمجيد صقر مدرسة الحرية الجديدة مدينة الحرية الجديدة بحى عتاقة بتكلفة ٧ مليون جنية وتتكون من ٢٢ فصل لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.