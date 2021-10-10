أخبار عاجلة

بعد تشغيل المصانع.. البنك الأهلي: زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل لـ67% -
دار الإفتاء: يستحب شرعًا التوسل بالنبي والأنبياء وأولياء الله الصالحين -
نائب رئيس الحكومة الليبية: لا أنوي تشكيل حكومة موازية في برقة -
نجم الأهلي السابق يفتح النار ضد موسيماني بعد التعادل مع بطل النيجر -
مرتبط سلة الزمالك يهزم طلائع الجيش في الدورة المجمعة الأولى -
ناشئات كاراتيه الزمالك يتألقن في الدوري الممتاز -
رقم سلبي للأهلي في ضربة البداية الأفريقية للمرة الأولى منذ 2016 -
سيدات يد الزمالك يهزمن أصحاب الجياد في الدوري -
إلهام شاهين بفستان «تايجر» في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي -
في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس «مياه القناة»: مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح

Print
رئيس «مياه القناة»: مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا رئيس «مياه القناة»: مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن استمرار حملات تلقي العاملين في كافة قطاعات الشركة الثلاثة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، للقاح ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة للحد من خطر انتشاره والحفاظ على صحة العاملين في الشركة وأسرهم.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، أنه جاري استكمال التطعيم لباقي العاملين بمختلف مناطق وقطاعات الشركة، وتم التنسيق مع مديريات الصحة، لإرسال فرق لباقي فروع الشركة، حتى يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين، ضد فيروس كورونا، وذلك للتيسير عليهم تلقي اللقاح، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتماشيًا مع توجهات الدولة، لتطعيم جميع العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أننا مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتى في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة