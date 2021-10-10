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تحطم طائرة ركاب روسية في تتارستان ومصرع 16

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تحطم طائرة ركاب روسية في تتارستان ومصرع 16 تحطم طائرة ركاب روسية في تتارستان ومصرع 16

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ قولها إن طائرة من طراز إل-410 تحطمت بالقرب من مدينة بمنطقة تتارستان اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة سبعة.

وقالت وزارة الطوارئ إن الطائرة كانت تقل مجموعة من هواة القفز بالمظلات. وأضافت أنه جرى انتشال سبعة أحياء، والطائرة من طراز ليت إل-410 تربوليت وهي طائرة نقل قصيرة المدى بمحركين.

وتحسنت معايير سلامة الطيران في في السنوات القليلة الماضية لكن الحوادث ليست نادرة خاصة في الرحلات التي تقوم بها طائرات قديمة في مناطق نائية.
وتحطمت طائرة نقل قديمة من طراز أنتونوف-26 في أقصى شرق روسيا الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل ستة.

وتوفي 28 شخصا كانوا على متن طائرة من نفس الطراز ذي المحركين تحطمت في كامشاتكا في يوليو.

المصرى اليوم

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