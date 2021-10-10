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رامي يوسف: انضمام إلى اتفاق الضرائب التاريحي يعد أحد مكاسب التحول التكنولوجي

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رامي يوسف: انضمام مصر إلى اتفاق الضرائب التاريحي يعد أحد مكاسب التحول التكنولوجي رامي يوسف: انضمام إلى اتفاق الضرائب التاريحي يعد أحد مكاسب التحول التكنولوجي

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قال رامى يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الاتفاق التاريخى العالمى للضرائب الذي انضمت إليه 136 دولية من بينها - امس- يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.

وحسب وزير المالية محمد معيط، شهد- أمس- الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أول لبناته في الأول من يوليوالماضى، بالتوافق بين ١٣٦ دولة تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشربانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

أكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو ١٥٠ مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.

المصرى اليوم

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