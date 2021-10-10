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بقصد الاتجار .. «الداخلية»: ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته «هيروين وحشيش»

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بقصد الاتجار .. «الداخلية»: ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته «هيروين وحشيش» بقصد الاتجار .. «الداخلية»: ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته «هيروين وحشيش»

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية).. تخصص في الإتجار بمخدرى الهيروين والحشيش وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، وكذا إعداد مكبس وأدوات تصنيع لمخدر الهيروين لتسليمها لأحد عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش ومكبس يدوى بمشتملاته و8 إسطمبات وأدوات لخلط وتصنيع مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 200 ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

المصرى اليوم

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