وزيرة الثقافة إلى الأردن لحضور احتفال مئوية تأسيس المملكة

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تتوجه الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتوقع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثقافي بين مصر والأردن، وتمثيل مصر في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة والذى يقام تحت رعاية الملك عبدالله الثانى ويشارك فيه أوركسترا القاهرة السيمفوني مع اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

أكدت عبدالدايم أن الزيارة تأتى في إطار التعاون المثمر بين الدولتين الشقيقتين واللتان تربطهما علاقات وطيدة ومُتجذرة، وأشارت أن الاتفاقيات المزمع توقيعها تساهم في تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من التعاون والتقارب بين الشعبين، معبرة عن سعادتها بالمشاركة المصرية في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها الدولة العربية الوحيدة في هذا الحدث.