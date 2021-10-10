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أعلن الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن الاتفاق التاريخى للضرائب، الذي أعلنت من خلاله منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام ١٣٦ دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.

واكد معيط في بيان – الأحد- أن مصرشاركت بقوة في مفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبيرالمتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرارالاقتصادى.

وقال الوزيرعقب الإعلان عن الاتفاق التاريخى، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصرالتكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.

اضاف: تم بالأمس الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أول لبناته في الأول من يوليوالماضى، بالتوافق بين ١٣٦ دولة تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشربانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.