«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل شاب رميا بالرصاص في كرداسة وتضبط المتهم

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالجيزة، وضبطت مرتكب الواقعة

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة بوفاة (أحد الأشخاص ) إثر إصابته بعيار نارى».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين إصابة أحد الأشخاص«عامل» بطلق نارى وتم نقله لإحدى المستشفيات وتوفى حال وصوله، وبسؤال شقيق المجنى عليه قرر أنه أثناء تواجده رفقة شقيقه «المتوفى» أمام مسكنهما فوجئا بقدوم دراجة نارية يستقلها شخصان ويلاحقهما شخصان آخران يستقل كلاً منهما دراجة نارية وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية فأحدث إصابة شقيقه المشار إليها التي أودت بحياته، وأضاف أنه بمساعدة أهالى المنطقة تمكنوا من ضبط مطلق الأعيرة النارية، وتبين أنه (عامل مقيم بدائرة المركز) وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار وغطاء وجه «ماسك» ودراجة نارية دون لوحات معدنية المستخدمين في الواقعة» .

وتابعت: «وبمواجهته إعترف بحدوث ماشادة كلامية بين صديق له والشخصان المستقلان الدراجة النارية الأولى «لا يعلم بياناتهما» تطورت لمشاجرة بينهم فتدخل لمناصرة صديقه وأحضر السلاح المضبوط وقام هو وصديقه بملاحقتهما وإطلاق الأعيرة النارية وإصابة المجنى عليه عن طريق الخطأ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المتهمين»