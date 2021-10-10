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«جنايات القاهرة» تعاقب رساما بالسجن المشدد 5 سنوات

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«جنايات القاهرة» تعاقب رساما بالسجن المشدد 5 سنوات «جنايات القاهرة» تعاقب رساما بالسجن المشدد 5 سنوات

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة رساما بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم «ن. هـ» 40 سنة، رسام، أحرز بقصد الاتجار، جوهرًا مخدرًا «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

وعقب ضبط المتهم وتفتيشه، تمكنا من ضبطه وعثر معه على المضبوطات وهي عبارة عن كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان الحساس لتجهيز ووزن المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة وتابعت النيابة العامة التحقيق.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات وزنت 103 جرامات، وتحوي المادة الفعالة لنبات الحشيش «القنب» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتم ضم أوراق تقرير المعمل الكيماوي لأوراق القضية، ثم إحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، ونسبت له ارتكاب جرائم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ومثُل أمام المحكمة التي استمعت لمرافعة النيابة ومرافعة الدفاع الحاضر مع المتهم، ثم صدر بحقه الحكم المتقدم.

المصرى اليوم

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