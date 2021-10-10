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«تحسه مدرب ملو هدومه».. تعليق أحمد شوبير على كارلوس كيروش

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«تحسه مدرب ملو هدومه».. تعليق أحمد شوبير على كارلوس كيروش «تحسه مدرب ملو هدومه».. تعليق أحمد شوبير على كارلوس كيروش

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أثنى أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب ، على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد الظهور الرسمي الأول له مع الفراعنة خلال مباراة ليبيا.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر للفوز على نظيره منتخب ليبيا بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين المنتخبين الجمعة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «عجبنى كارلوس كيروش جدا خاصة أنه مجتهد جدا وهادي مش منفعل ومش بيحب الانفعالات الزائدة».

وأضاف أحمد شوبير: «تحسه مدرب ملو هدومه.. محاضراته في أضيق الحدود، مش بيكلم كثير، كلامه كل ما قل ودل وبيعمل قياسات بدنية باستمرار».

المصرى اليوم

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