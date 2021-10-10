«الري» تُنفذ مشروعات للحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من المشروعات الهامة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من أعمال الحماية ايضا في سيناء حيث إنتهت عملية حماية منطقة الطور من اخطار السيول، وأوشكت المرحلة الثانية لحماية طابا، وعملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء، موضحًا أنه يتم حاليًا تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء 7 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد علي بوادي العريش لحماية مدينة العريش، وإنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية)، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الاسفل من وادى بعبع، وعملية تنفيذ معبر ايرلندى على الطريق الساحلي النفق- شرم الشيخ بمخرج وادي بعبع.

وأضاف «عبدالعاطي» في بيان، الأحد، أن قائمة المشروعات تضم عدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى، عملية انشاء سد أم البارد بمنطقة التمد، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير 10 خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافي، مشيرًا إلى أنه في محافظة البحر الأحمر أوشكت عملية إنشاء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها، وقناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير على الانتهاء، وجاري تنفيذ أعمال الحماية للأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وعملية إنشاء 2 بحيرة صناعية ب١، ب٣ وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة.

ولفت إلى أنه تم البدء في تنفيذ عملية إنشاء سد وادي أبو اسماعيل (وادي الشقوق) لحماية حي الزهور في محافظة مطروح من أخطار السيول، بالإضافة إلى الانتهاء من عدد من العمليات والمشروعات المائية بمحافظات الصعيد وهي، عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ)، وعملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني البحري بمحافظة أسيوط، وتم التسليم الابتدائي لكلا العمليتين، كما إنتهت أيضاً عملية حماية وادي عبادي ٣أ بمحافظة أسوان، وعملية حماية منطقة الأقصر (المرحلة الرابعة) لحماية قرى (الشغب- نجع الدبابية- قرية المعلة- نجع خور القضا- نجع المساعيد).

وأوشكت عدد من العمليات على الانتهاء، وهي عملية حماية قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وعملية إنشاء ٢ بحيرة صناعية وحاجز ترابي ب١ وب٢ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا، وعمليات حماية وادي عبادي ٣ب ووادي عبادي ٣ج ووادي عبادي ٣د بمحافظة أسوان، وجارى تنفيذ عملية إنشاء ٨ بحيرات و8 حاجز ترابي بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف.

كما تم إصدار أمر الشغل لعملية إنشاء 4 بحيرات و3 حاجز ترابي (مخر سيل اطفيح) بمدينة اطفيح بمحافظة الجيزة، وعملية إنشاء 4 بحيرات و4 حاجز ترابي وعدد (1) حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف محافظة الجيزة.

جدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتحدث السيول على فترات متباعدة، وقد تسبب أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم انشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.

وتهدف أعمال الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وزارة الري تُنفذ مشروعات للحماية من أخطار السيول

وزارة الري تُنفذ مشروعات للحماية من أخطار السيول