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«الشرطة في خدمة الشعب».. إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها بأسيوط

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«الشرطة في خدمة الشعب».. إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها بأسيوط «الشرطة في خدمة الشعب».. إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها بأسيوط

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها بأسيوط

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الإلتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنسانى.. فقد تبلغ لقسم شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (أحد المواطنين- سائق مركبة»توك توك«) بعثوره على طفلة أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة المركز»

وأضافت: «على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تمكنت من تحديد أهليتها وتم إستدعاء والدتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة القوصية) وتعرفت عليها وقررت أنها مقيمة طرفها، وأنها عقب خروجها من المدرسة مع الأطفال ضلت الطريق، وقد وجهت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجلتها المفقودة»

المصرى اليوم

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