تفاصيل إلزام وزارة التعليم بدفع ٣ الاف جنيه لتلميذة بالصف الاول الابتدائي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حكم قضائي هام أثبتت المحكمة الادارية العليا نهائيته بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد يضع ضوابط وقواعد تهم آلاف التلاميذ بالصف الأول الابتدائي، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدى للطفلة مبلغاً مقداره ثلاثة اَلاف جنيه تعويضاً لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبوالمطامير التعليمية بإجبار الطفلة إعادة قيدها بالصف الأول الابتدائى في العام الدراسى المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائى في العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها مما أضاع عليها عام دراسى كامل بدون وجه حق.

وحصلت «المصري اليوم» على النص الكامل لحكم المحكمة والذي جاء فيه «أن نجاح التلاميذ بأولى ابتدائى يكسبهم مركزاً قانونياً يحظر على التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة في صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائى خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها، وأن الإبداع أمر ضرورى لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات لا يتقيد ببلوغ التلاميذ سناً معينة عند التحويل. وأن إجبار الطفلة على إعادة قيدها بأولى ابتدائى رغم نجاحها يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة والانتقال من مرحلة تعليمية لأخرى يجب أن يقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الاقدمية في سن الطلاب، وأن حصول الطفلة على شهادتين للنجاح بأولى ابتدائى في عامين دراسيين متتاليين يتصادم مع المنطق القانونى السديد ويشكل قمة الشطط من التربية والتعليم في حق الطفلة».

كما أكدت المحكمة أنها راعت أن مقدار التعويض المحكوم به لصالح الطفلة أن وزارة التربية والتعليم أخطأت في إعادة قيد الطفلة بالسنة الأولى الابتدائى رغم نجاحها فيه في العام السابق عليه واستغرقه تقصير والد الطفلة أيضاً الذي لم يلجأ إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قبولها بالصف الثانى الابتدائى وانتظر لانتهائها، ومن ثم يكون التعويض خالصاً للطفلة فليس المقصود به الإثراء على حساب مرفق التعليم بل القصد منه إرضاء الطفلة وجبراً لخاطرها الذي أنكأته وزارة التعليم كأول مبلغ تحصل عليه في مقتبل حياتها من الوزارة التي اختصها القانون بتولى شؤون التربية والتعليم وأخطأت في حقها بتكرار إعادة للسنة التي سبق لها النجاح فيها بسبب رغبتها في النقل إلى مدرسة قريبة من محل إقامة أسرتها الجديد أبوالمطامير بدلاً المدرسة التي كانت مقيدة بها بوداى النطرون التي تبعد عنها ب 94 كيلومتر، لتعلم منذ الصغر قيم الحق والعدل في بلادها فيكون حافزا لها على التفوق والنبوغ، فضلا عن الضرر النفسى والأدبى للطفلة وهى في مقتبل العمر تمثل في ضياع سنة دراسية من عمرها تسببت أسرتها في عدم اللجوء إلى المحكمة لإلزام المدرسة بقيدها بالصف الثانى سعيا لانصافها , وبعد أن كانت مع زميلاتها في نفس السنة الدراسية ومتفوقة عليهم أصبحت متأخرة عنهم بعام دراسى فوجب تعويضها بما يتناسب مع عمرها الزمنى وهى ست سنوات وعدة أشهر.