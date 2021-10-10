«عربية النواب» تدين الهجوم «الحوثى» على مطار الملك عبدالله بجزان

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أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيّرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان بالسعودية ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وقال «أباظة» في بيان له اليوم إن ستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها غير الأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكذلك استهداف مطار مدني يتطلب من المجتمع الدولى سرعة التحرك لمواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية والتى يتقى إلى جرائم حرب .

مؤكدا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة خاصة أن هذه الاعمال الارهابية اصبحت تتكرر بصورة خطيرة وممنهجة .

و أضاف «اباظة» أن صمت المجتمع الدولى تجاه هذه الاعمال الارهابية سيجعل ميليشا الحوثى الارهابية تستمر في مثل هذه الاعمال، ولابد من أن يتحرك المجتمع الدولى لاتخاذ جميع الاجراءات لوقف الاعمال الارهابية التي تستهدف المنشات الحيوية والاستراتيجية داخل دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة