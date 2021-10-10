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«صناعة النواب»: مصنع «مرسيدس» بالعين السخنة يجعل مركزا للتصنيع السيارات

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«صناعة النواب»: مصنع «مرسيدس» بالعين السخنة يجعل مصر مركزا للتصنيع السيارات «صناعة النواب»: مصنع «مرسيدس» بالعين السخنة يجعل مركزا للتصنيع السيارات

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قال النائب محمد السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة الكبير بصناعة السيارات والعمل على إقرار استراتيجية صناعة السيارات والمحادثات مع كبار مصنعى السيارات في العالم، من شأنه أن يجعل أحد أهم مراكز صناعة السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط، وسوقا تصديرية لكافة دول القارة، لافتا إلى أن مصر لديها كافة الإمكانيات والمقومات لتوطينها.

وأشار النائب في بيان أصدره اليوم الأحد، إلى أن تسليم أرض المركز اللوجيستى المزمع أن تنشئه شركة مرسيدس العالمية في العين السخنة لتوزيع السيارات محليا وعالميا، سيكون بادرة لجذب المزيد من كبار الشركات إلى المنطقة لإقامة مزيد من المشروعات التي تسعى أن تكون مشروعات صناعية في إحدى أهم الصناعات الثقيلة وهى صناعة السيارات، وهو ما يتطلب تقديم حوافز تلائم طبيعة الهدف المراد تحقيقه من جعل مصر مركزا لهذه الصناعة.

وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنته تدعم كل ما من شأنه النهوض بالصناعة المصرية، لافتا إلى أنه في حال الحاجة إلى إقرار أي تشريعات تتعلق بتهيئة البيئة التشريعية المؤهلة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، سيكون لها كامل الدعم، لتحقيق الهدف القومى بتحويل منطقة شرق قناة السويس لمركز لصناعة السيارات في المنطقة.

المصرى اليوم

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