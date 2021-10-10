«تعليم الشيوخ» تطالب بتعميم فكرة مدينة زويل للعلوم

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طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتعميم الفكرة التي أعلنت عنها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن إعتزامها إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تسويق وبيع مخرجات البحث العلمى التي تعكف المدينة على تطويرها، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة تتماشى رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمى،

وقال حسانين في تصريح لـ«المحررين البرلمانيين» اليوم، إن فكرة تسويق مخرجات البحث العلمى، هي جزء من اقتصاد المعرفة الذي تتجه إليه الدول المتقدمة وتسعى بعضها للسيطرة عليه، وتابع: إعلان مصر الدخول والمشاركة في ذلك النوع من الاقتصاد يؤهلها للمنافسة عالميا في ذلك القطاع الهام الذي أصبح جزءاً هاماً من الاقتصاد العالمي.

وأوضح النائب أن الفرصة كبيرة أمام مصر في هذا القطاع الهام، في ظل ما تمتلكه مصر من موارد وثروة بشرية عبارة عن أبناءها العلماء المتميزين في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن ما ينقص مصر في ذلك القطاع هو الموارد المالية، وهو الأمر الذي إنتبه اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ووجه بالإهتمام به، وتم بالفعل زيادة الموازنة المخصصة للتعليم والبحث العلمى في الموازنة العامة للدولة، إيمانا بأهمية ذلك القطاع الهام، وتفعيلا لنصوص الدستور.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعميم تلك الفكرة في مختلف الجامعات المصرية التكنولوجية ومراكز البحوث المختصة، خاصة أنها تحظى بالكوادر العلمية القادرة على إنتاج الأبحاث العلمية ومخرجاتها القابلة للتسويق وتحقيق عائد على البلاد من خلالها.