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خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية»: ضبط 9684 مخالفة لعدم ارتداء كمامة

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خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية»: ضبط 9684 مخالفة لعدم ارتداء كمامة خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية»: ضبط 9684 مخالفة لعدم ارتداء كمامة

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9684) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (302) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (1258) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (9684) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9648) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (36) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة»
وأضافت: «تم تحرير (1258) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (302) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1617) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة» .

المصرى اليوم

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