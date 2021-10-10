حسين الشحات ينشر صورة لأولاده في أول يوم مدرسة (صورة)

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نشر حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر صورة لنجليه اليوم الأحد في أول يوم من العام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم في مصر بشكل رسمي.

ونشر حسين الشحات صورة لأبنيه أحمد وأسر قبل خروجهما من البيت إلى المدرسة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وعلق عليها كاتباً: صباح يوم من أسعد أيام حياتي وأنا بشوف حبايب قلبي أحمد وأسر في أول يوم مدرسة، ربنا يبارك فيكوا حبايبي واشوفكوا أحسن الناس يارب.

ويواصل حسين الشحات أداء برنامجه البدني والتأهيلي خلال الفترة الحالية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.