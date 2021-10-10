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«قرطام» يهنئ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا

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«قرطام» يهنئ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا «قرطام» يهنئ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا

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وجه إسلام قرطام مؤسس فريق «KO SQUAD» التهنئة للبطل العالمي بيج رامي نجم الفريق بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، محققاً إنجازًا تاريخياً له ولمصر، بعدما استطاع نقل كمال الأجسام للمحترفين هذه النقلة الجديدة التي من شأنها رفع اسم البلاد عالياً، خاصة أن الشباب المصري يمتلك الجينات التي تؤهله لأن تضع في مقدمة أبطال العالم في كمال الأجسام والألعاب الفردية بشكل عام.

وأكد رئيس اتحاد ستريت وورك أوت أن المنافسة هذا العام في مستر أولمبيا كانت شرسة، وربما تكون أقوى من العام الماضي، موضحاً أن هناك لاعبين من الذين خسروا لقب النسخة الماضية شاركوا هذا العامة بمستوى أفضل كثيراً، بالإضافة على ظهور مجموعة وجوه جديدة من الأمريكان مميزين للغاية مثل هانتر لابرادا ونيك والكر.

وتابع قائلا: «عرض التحكيم السري الـ (prejudging) كان عكس العام الماضي الذي حسم فيه رامي كل شيء، لكن الوضع كان مختلفاً في نسخة العام لأن الأمور لم تحسم وكان هناك بعض التوتر خوفاً من حدوث أي مفاجآت رغم أن رامي كان واضحا الفارق بينه وبين منافسيه».

وأضاف قرطام: «هدفنا في المرحلة المقبلة الحفاظ على لقب مستر أولمبيا في مصر لعدة سنوات ورامي يكسر لنا الرقم القياسي في الفوز بمستر أولمبيا 8 مرات الذي حققه لي هاني وروني كولمان لأن رامي ليس أقل منهم على الإطلاق، صحيح حققنا إنجاز تاريخي لكن لازم نكمل إن شاء الله».

واستكمل قائلا: «مصر قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في اللعبة، يعني محمد شعبان في ثاني مشاركة له في مستر أولمبيا نجح في الفوز بالمركز السابع وهو إنجاز جيد، وينبئ بأنه سينافس على اللقب، ونفس الكلام بالنسبة لحسن مصطفى الذي نتوقع له تقديم مستويات عالية، والأمر نفسه ينطبق على أحمد الورداني لأن كليهما شاركا للمرة الأولى في مستر أولمبيا».

واختتم اسلام قرطام قائلاً: «إن شاء الله أولمبيا مصر للهواة وko pro الفعاليتين الكبرتين اللتين تستضيفهما مصر برعاية وزارة الشباب والرياضة في نهاية أكتوبر الجاري، تقدم لنا وجوه جديدة واعدة وقوية قادرة على المنافسة مع الرباعي المصري الذي شارك هذا العام في مستر أولمبيا لمواصلة الانتصارات».

وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

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