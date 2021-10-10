أخبار عاجلة

اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت -
«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري -
المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن -
إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية -
بفستان «متعدد الألوان».. رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة -
الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005 -
أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي -
الزمالك يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«فورد» تُحوَّل إكسبيديشن إلى آلة مغامرة في عطلة نهاية الأسبوع (صور)

Print
«فورد» تُحوَّل إكسبيديشن إلى آلة مغامرة في عطلة نهاية الأسبوع (صور) «فورد» تُحوَّل إكسبيديشن إلى آلة مغامرة في عطلة نهاية الأسبوع (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأكثر من عقدين من الزمن، كانت فورد إكسبيديشن سيارة دفع رباعي كبيرة مرتبطة بالقيام برحلات التخييم والسير على الطرق الوعرة.

فيما تحرص شركة فورد على تغيير صورة إكسبيديشن، ومن هنا ظهرت لأول مرة مؤخرًا سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين على الطرق الوعرة، لتأخذ المغامرة إلى مستوى جديد مع مفهوم تيمبرلاين أوف جريد.

على الرغم من كونها سيارة ذات مفهوم تقنيًا، يمكن لأي شخص استخدامها للقيام برحلة استكشافية بمفرده، حيث تأتي السيارة بخيمة Thule على السطح التي تعلق على قضبان سقف إكسبيديشن.

بالإضافة إلى مظلة 180 درجة، مثلها مثل دش خارجي محمول، كما توجد مجموعة من مصابيح الطرق الوعرة مثبتة في الأمام، حتى أن فورد قامت بتركيب مصابيح في آبار العجلة وباب صندوق الأمتعة لإضاءة إضافية.

وللتأكد من أن الإكسبيديشن ترقى إلى مستوى اسمها خارج الشبكة، قامت شركة فورد بإجراء بعض التعديلات تحت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب motor1، ستجد مجموعة من صدمات FOX Performance Elite Series مقاس 2.5 بوصة وعجلات مقاس 17 بوصة مطورة مع إطارات مقاس 35 بوصة لجميع التضاريس، وتمت إضافة درع ناقل الحركة المتوفر في المصنع، كما ازداد ارتفاع الركوب بمقدار بوصتين، مما يمنح المفهوم 12.6 بوصة من إجمالي الخلوص الأرضي.

بينما الوظيفة الإضافية الأخرى ليست خاصة بالرحلة الاستكشافي، فتضيف مقطورة Turtleback Expedition Series المزيد من مساحة التخزين بالإضافة إلى توفير المياه الساخنة والباردة.

وتحتوي أيضًا على مطبخ به موقد ومغسلة، بالإضافة إلى مظهرًا بغلاف أسود برتقالي وعجلات متطابقة مع المفهوم.

فيما ستعرض فورد Timberline Off-Grid Concept في نهاية هذا الأسبوع في Overland Expo East في فرجينيا، وبعد ذلك، سيتوجه إلى لاس فيغاس لحضور معرض سيما هذا العام الذي يستمر من 2 إلى 5 نوفمبر.

فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين
فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين
فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين
فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين
فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين
فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين
فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين
فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا

وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا

وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت

وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي