«فورد» تُحوَّل إكسبيديشن إلى آلة مغامرة في عطلة نهاية الأسبوع (صور)

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لأكثر من عقدين من الزمن، كانت فورد إكسبيديشن سيارة دفع رباعي كبيرة مرتبطة بالقيام برحلات التخييم والسير على الطرق الوعرة.

فيما تحرص شركة فورد على تغيير صورة إكسبيديشن، ومن هنا ظهرت لأول مرة مؤخرًا سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين على الطرق الوعرة، لتأخذ المغامرة إلى مستوى جديد مع مفهوم تيمبرلاين أوف جريد.

على الرغم من كونها سيارة ذات مفهوم تقنيًا، يمكن لأي شخص استخدامها للقيام برحلة استكشافية بمفرده، حيث تأتي السيارة بخيمة Thule على السطح التي تعلق على قضبان سقف إكسبيديشن.

بالإضافة إلى مظلة 180 درجة، مثلها مثل دش خارجي محمول، كما توجد مجموعة من مصابيح الطرق الوعرة مثبتة في الأمام، حتى أن فورد قامت بتركيب مصابيح في آبار العجلة وباب صندوق الأمتعة لإضاءة إضافية.

وللتأكد من أن الإكسبيديشن ترقى إلى مستوى اسمها خارج الشبكة، قامت شركة فورد بإجراء بعض التعديلات تحت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب motor1، ستجد مجموعة من صدمات FOX Performance Elite Series مقاس 2.5 بوصة وعجلات مقاس 17 بوصة مطورة مع إطارات مقاس 35 بوصة لجميع التضاريس، وتمت إضافة درع ناقل الحركة المتوفر في المصنع، كما ازداد ارتفاع الركوب بمقدار بوصتين، مما يمنح المفهوم 12.6 بوصة من إجمالي الخلوص الأرضي.

بينما الوظيفة الإضافية الأخرى ليست خاصة بالرحلة الاستكشافي، فتضيف مقطورة Turtleback Expedition Series المزيد من مساحة التخزين بالإضافة إلى توفير المياه الساخنة والباردة.

وتحتوي أيضًا على مطبخ به موقد ومغسلة، بالإضافة إلى مظهرًا بغلاف أسود برتقالي وعجلات متطابقة مع المفهوم.

فيما ستعرض فورد Timberline Off-Grid Concept في نهاية هذا الأسبوع في Overland Expo East في فرجينيا، وبعد ذلك، سيتوجه إلى لاس فيغاس لحضور معرض سيما هذا العام الذي يستمر من 2 إلى 5 نوفمبر.

فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين

فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين

فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين

فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين

فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين

فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين

فورد تطرح سيارة إكسبيديشن تيمبرلاين