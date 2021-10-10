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بالورود والحلوى والأعلام .. كليات تستقبل طلابها الجدد بالمنيا (صور)

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بالورود والحلوى والأعلام .. كليات تستقبل طلابها الجدد بالمنيا (صور) بالورود والحلوى والأعلام .. كليات تستقبل طلابها الجدد بالمنيا (صور)

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نظمت كليات جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، حفلات لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى في بداية العام الدراسي الجديد، حيث نظمت الكليات لطلابها استقبال بتوزيع الورود والحلوى وأعلام ، خاصا الطلبة الجدد.

ورحب «عبدالنبي» بالطلاب الجُدد والقدامى مُهنئهم بالعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات والمؤتمرات الطلابية، للتعريف بالكلية وأهدافها ورسالتها وأقسامها التي تحتويها، وواجبات الطلاب وحقوقهم أثناء الدراسة بالكلية، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

كما دعا رئيس الجامعة الطلاب للالتزام بالاجراءات الاحترازية ضد ، وكذلك الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم داخل الحرم الجامعي والكلية والالتزام بالنظام والآداب العامة، مؤكدا أن المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية .

وألقى الدكتور حمدان ابراهيم محمود عميد كلية الزراعة بالمنيا، كلمة ترحيب على الطلاب الجدد وهنأهم لنجاحهم والتحاقهم بالجامعة، وكذلك بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مرحبا بهم في كلية الزراعة، والتي وصفها بكلية الحياة.

وأكد لهم أن كلية الزراعة مجالاتها عديدة وبها تخصصات علمية متميزة وحاصله على الجودة، وخريج الكلية مطلوب في سوق العمل بشرط الجد والاجتهاد والتميز والالتزام .

كلية الزراعة بالمنيا تستقبل طلابها بالورود والحلوي والأعلام
كلية الزراعة بالمنيا تستقبل طلابها بالورود والحلوي والأعلام
كلية الزراعة بالمنيا تستقبل طلابها بالورود والحلوي والأعلام

المصرى اليوم

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