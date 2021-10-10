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على ربيع ينتظر شفاء هاجر أحمد وحمدي الميرغني لاستئناف تصوير «زومبي»

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على ربيع ينتظر شفاء هاجر أحمد وحمدي الميرغني لاستئناف تصوير «زومبي» على ربيع ينتظر شفاء هاجر أحمد وحمدي الميرغني لاستئناف تصوير «زومبي»

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انتهى النجم على ربيع من تصوير أسبوع من فيلمه الجديد «زومبي»، أمام كاميرات المخرج عمر صلاح.

وأكد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «انتهينا من 7 أيام من الفيلم، وتوقفنا قبل أيام بسبب إصابة كل من حمدي الميرغني وهاجر أحمد المشاركين لي في البطولة بفيروس كورونا، وأتمنى لهما الشفاء العاجل وأن يتجاوزا تلك الأزمة الصحية سريعًا ويعودوا مرة أخرى لعملهم ونجاحاتهم».

وأضاف «ربيع»: «التصوير متوقف منذ 10 أيام ومن المقرر استئنافه خلال أيام قليلة، وإن شاء الله يعرض الفيلم قريبًا ويلقى إعجاب الجمهور، خاصة أن فكرته جديدة على الشاشة الكبيرة وقائمة على الضحك من واقع مواقف».

الفيلم بطولة على ربيع وحمدي الميرغني وكريم عفيفي وهاجر أحمد، وإخراج عمر صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

ويُذكر أن آخر أفلام «ربيع» حمل عنوان «الخطة العايمة»، وهو أول بطولة مطلقة في السينما للفنان على ربيع، وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن توتا وغادة عادل وعمرو عبدالجليل، وهو فيلم كوميدي اجتماعي، إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

المصرى اليوم

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