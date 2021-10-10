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جنرال موتورز تسحب سيارتها لمشاكل بمضخات الوقود.. هل سيارتك من بينهم؟

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جنرال موتورز تسحب سيارتها لمشاكل بمضخات الوقود.. هل سيارتك من بينهم؟ جنرال موتورز تسحب سيارتها لمشاكل بمضخات الوقود.. هل سيارتك من بينهم؟

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أعلنت شركة جنرال موتورز عن سحب 14901 سيارة دفع رباعي كاملة الحجم بسبب مشكلة تتعلق بمضخات الوقود التي تم تصنيعها بوحدات تحكم طاقة معيبة.

وبحسب caranddriver، قد تتعرض السيارات التي تعاني من هذه المشكلة إلى توقف محتمل في المحرك.

وكانت السيارات التي تأثرت بهذا الاسترجاع هي كاديلاك إسكاليد وإسكاليد ESV، وشفروليه سوبربان وتاهو، وGMC يوكون ويوكون XL.

فيما بدأت جنرال موتورز التحقيق في هذه المسألة في يوليو من خلال مراجعة بيانات الضمان المتعلقة باستبدال مضخة الوقود في طراز 2021 من سيارات الدفع الرباعي التي تم تصنيعها بين أبريل 2020 وأغسطس 2021.

وأبلغت جنرال موتورز الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن هناك 617 شكوى ذات صلة من مالكي سيارات الدفع الرباعي، قال 229 منهم إن مركبتهم توقفت أثناء السير بسرعة بطيئة أو تحركها، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أو إصابات بسبب هذه القضية.

بينما يمكن لمالكي طرازات 2021 من سيارات الدفع الرباعي من جنرال موتورز التحقق من موقع الاستدعاءات الخاص بـ NHTSA للحصول على مزيد من التفاصيل ولتحديد ما إذا كانت سيارتهم قد تأثرت أم لا.

وإذا كان الأمر كذلك، يجب عليهم الاتصال بوكيلهم لتحديد موعد خدمة الاستدعاء، وسيستبدل وكلاء جنرال موتورز وحدات التحكم في الطاقة في مضخة الوقود مجانًا.

المصرى اليوم

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