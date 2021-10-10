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وزير التعليم العالي يناقش استعدادات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لبدء العام الدراسي الجديد

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وزير التعليم العالي يناقش استعدادات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لبدء العام الدراسي الجديد وزير التعليم العالي يناقش استعدادات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لبدء العام الدراسي الجديد

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والقائم بعمل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حول استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد وأنشطة الجامعة التعليمية والبحثية.

وأفاد التقرير باستكمال تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها حيث تحتوى الجامعة على 37 قاعة دراسية مجهزة بأجهزة عرض حديثة، كما تم استكمال معامل الطاقة الجديدة والمتجددة وورشة الصيانة ومعامل الحاسب الآلي ومعامل الميكاترونكس، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية ونشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأوضح التقرير أن الجامعة تقدم 6 برامج دراسية متميزة، تشمل: (برنامج تكنولوجيا المعلومات – برنامج الميكاترونكس – برنامج الأوتوترونكس- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة – برنامج تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول – برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية).

وأشار التقرير إلى قيام الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة ضد ، كما تم فتح العيادة الطبية بالجامعة فضلاً عن حث الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني على ضرورة تطعيمهم قبل دخول الحرم الجامعي، وذلك من خلال مراكز الشباب والقوافل المتنقلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وتناول التقرير استقطاب الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على الدكتوراه والعاملين في الجهات الصناعية للعمل في التدريس بالجامعة، وتنفيذ عدة دورات تدريبية لرفع كفاءتهم وللتركيز على استخدام أساليب حديثة في التدريس والتقويم والتقييم للطلاب، مما يضمن اكتساب الطالب مهارات ومعرفة وبناء شخصيته، ويساهم في تأهيله بشكل مباشر لسوق العمل المحلي والدولي، طبقًا للمعايير الدولية لنُظم التعليم التكنولوجي الحديثة.

ونوه التقرير إلى توقيع الجامعة عدة بروتوكولات تعاون منها بروتوكول بين الجامعة واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للاشتراك مع الجامعة في وضع المعايير المهنية الوطنية National Occupational Standards (NOS) لكل من الوظائف المدرجة بالبرامج الجديدة وتوفير زيارات ميدانية وفرص تدريب للطلاب في المواقع الصناعية المختلفة، كما تم الاتفاق على المساهمة مع الجامعة في تأسيس مركز للامتحانات من خلال تكوين لجان الامتحانات في التخصصات المهنية المختلفة؛ لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات الجدارات للمؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية المختلفة.

وأضاف التقرير أنه تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الجامعة ومعهد بحوث البترول المصري والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف التعاون في مجالات التدريس والتدريب المختلفة لطلاب الجامعة في مجال تكنولوجيا البترول؛ لاكسابهم المعرفة والخبرة في تشغيل مواقع إنتاج ومعالجة ونقل الزيت الخام والغاز الطبيعي، طبقًا للمعايير العالمية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.

كما استقبلت الجامعة وفدًا من ممثلي أكاديمية Deutche Bahns الألمانية، وممثلي هيئة السكك الحديدية المصرية؛ لبحث بدء برنامج دراسي جديد للسكك الحديدية بالجامعة.

المصرى اليوم

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