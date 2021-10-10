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اليوم .. كورال «سلام» للأطفال يحتفل بانتصارات أكتوبر على مسرح الجمهورية

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اليوم .. كورال «سلام» للأطفال يحتفل بانتصارات أكتوبر على مسرح الجمهورية اليوم .. كورال «سلام» للأطفال يحتفل بانتصارات أكتوبر على مسرح الجمهورية

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف احتفالية انتصارات أكتوبر «الجمهورية الجديدة» على مسرح الجمهورية اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء.

يحيي الحفل فريق كورال «سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض، وذلك برؤية درامية غنائية مصرية جديدة، حيث يتغنى كورال سلام للأطفال بأحدث الأغاني التي أنتجها المركز القومي لثقافة الطفل منها مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية ( تستحق- انتباه- بلدي- أعظم أم)، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الروحانية والرومانسية وأغاني ذات رسالة هادفة، وأغاني بلوحات تشكيلية، وأغاني أطفال، وأغاني من التراث المصرى بتوزيع حديث.

المصرى اليوم

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