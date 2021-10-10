أخبار عاجلة

اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت -
«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري -
المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن -
إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية -
بفستان «متعدد الألوان».. رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة -
الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005 -
أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي -
الزمالك يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علي جمعة : هناك أكثر من 43 صيغة في الصلاة على النبي محمد

Print
علي جمعة : هناك أكثر من 43 صيغة في الصلاة على النبي محمد علي جمعة : هناك أكثر من 43 صيغة في الصلاة على النبي محمد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الشيخ على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن هناك أكثر من 43 صيغة في الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

قال جمعة خلال حواره إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إن ابن السبكي ذكر الصيغ الواردة عن سيدنا محمد وكلها تُصلي على النبي وآل بيته، مشيرًا إلى أن النص الوارد لم يكن فيه صحابة بل أن الآئمة أضافوا الصحابة بعد ظهور التلسين عليهم وهذه ليست بدعة.

تابع جمعة أن إضافة شئ من الشريعة نفسها ليست بدعة، وبعدها كُتبت العديد من الصيغ الآخرى للصلاة على النبي حبًا فيه، ثم جاء كتاب «دلائل الخيرات» وهو من أفضل الكتب التي شاعت بين المسلمين، وكان فيه صيغ أخرى ومجاميع الصلاة على سيدنا الرسول، ما نتج عنه أنه يوجد الآن في الوطن العربي أكثر من 20 مليون مخطوطة بالخط العربي ولكن لا يوجد لدينا 20 مليون عنوان وأغلب هذه المخطوطات جاءت من المصحف و«دلائل الخيرات».

أوضح على جمعة أن من لا يعجبه صيغ الصلاة على النبي «مغيب» ولا يعرف شيء عن المنظومة لأن هناك جهود كبيرة عبر التاريخ لتوثيق صيغ الصلاة على رسول الله، فهناك عدة عناوين وكتب تتناول هذا الشأن ومازالت تظهر العديد من العناوين مثل شخص دخل عليه منذ فترة وكان معه 7 مجلدات لم تنشر من قبل للصلاة على النبي.

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005

الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني