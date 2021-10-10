كريم الدبيس: رفضت كورتريك البلجيكي وأندية محلية من أجل الإنضمام للأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث كريم الدبيس ظهير أيسر وادي دجلة عن فشل مفاوضات انضمامه للنادي الأهلي في انتقالات الصيف الأخيرة.

وقال الدبيس: «رفضت أكثر من عرض محلي وعرض احتراف بالخارج من أجل الانضمام للنادي الأهلي».

وتابع: «كانت هناك مفاوضات بالفعل مع الأهلي ولكن لم تتم، انا كنت محتاج الأهلي وعاوز انضم للفريق، رفضت العروض المحلية والخارجية من أجل الانضمام إليه».

وأضاف: «الباب أغلق وانا حاليا مركز مع وادي دجلة، ان شاء الله نرجع للممتاز تاني في الموسم القادم سريعًا».

وواصل الدبيس: «رفضت نادي كورتريك البلجيكي من أجل الأهلي، وبعد فشل المفاوضات أرسلوا عرض رسمي جديد منذ 3 أيام للتعاقد معي في يناير، الأمر حاليًا مع وكيل أعمالي وأصبح الاحتراف هو هدفي الأول وندرس العرض البلجيكي».