أخبار عاجلة

اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت -
«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري -
المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن -
إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية -
بفستان «متعدد الألوان».. رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة -
الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005 -
أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي -
الزمالك يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كريم الدبيس: رفضت كورتريك البلجيكي وأندية محلية من أجل الإنضمام للأهلي

Print
كريم الدبيس: رفضت كورتريك البلجيكي وأندية محلية من أجل الإنضمام للأهلي كريم الدبيس: رفضت كورتريك البلجيكي وأندية محلية من أجل الإنضمام للأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث كريم الدبيس ظهير أيسر وادي دجلة عن فشل مفاوضات انضمامه للنادي الأهلي في انتقالات الصيف الأخيرة.

وقال الدبيس: «رفضت أكثر من عرض محلي وعرض احتراف بالخارج من أجل الانضمام للنادي الأهلي».

وتابع: «كانت هناك مفاوضات بالفعل مع الأهلي ولكن لم تتم، انا كنت محتاج الأهلي وعاوز انضم للفريق، رفضت العروض المحلية والخارجية من أجل الانضمام إليه».

وأضاف: «الباب أغلق وانا حاليا مركز مع وادي دجلة، ان شاء الله نرجع للممتاز تاني في الموسم القادم سريعًا».

وواصل الدبيس: «رفضت نادي كورتريك البلجيكي من أجل الأهلي، وبعد فشل المفاوضات أرسلوا عرض رسمي جديد منذ 3 أيام للتعاقد معي في يناير، الأمر حاليًا مع وكيل أعمالي وأصبح الاحتراف هو هدفي الأول وندرس العرض البلجيكي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري

«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري

المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن

اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن

إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية

إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية