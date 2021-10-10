أخبار عاجلة

اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت -
«سيدات يد الأهلي» يفوز على «منوف الرياضي» في الدوري -
المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن -
إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية -
بفستان «متعدد الألوان».. رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة -
الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005 -
أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي -
الزمالك يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحطم طائرة ركاب روسية في تتارستان ومقتل 16 شخصًا

Print
تحطم طائرة ركاب روسية في تتارستان ومقتل 16 شخصًا تحطم طائرة ركاب روسية في تتارستان ومقتل 16 شخصًا
كانت تُقِل مجموعة من هواة القفز بالمظلات.. انتشال 7 أحياء

تحطم طائرة ركاب روسية في تتارستان ومقتل 16 شخصًا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ، قولها إن طائرة من طراز إل- 410، تحطمت بالقرب من مدينة بمنطقة تتارستان اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة سبعة.

وقالت وزارة الطوارئ: إن الطائرة كانت تُقل مجموعة من هواة القفز بالمظلات. وأضافت أنه جرى انتشال سبعة أحياء، والطائرة من طراز ليت إل- 410 تربوليت، وهي طائرة نقل قصيرة المدى بمحركين.

وتحسنت معايير سلامة الطيران في في السنوات القليلة الماضية؛ لكن الحوادث ليست نادرة خاصة في الرحلات التي تقوم بها طائرات قديمة في مناطق نائية.

وتحطمت طائرة نقل قديمة من طراز أنتونوف- 26 في أقصى شرق روسيا الشهر الماضي؛ مما أسفر عن مقتل ستة، وتوفي 28 شخصًا كانوا على متن طائرة من نفس الطراز ذي المحركين تحطمت في كامشاتكا في يوليو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال

روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال

روسيا.. لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء

روسيا.. لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء

روسيا تستدعي الملحق العسكري الأمريكي بموسكو

روسيا تستدعي الملحق العسكري الأمريكي بموسكو

روسيا تعرب عن قلقها لأحداث لبنان.. وتدعو لضبط النفس

روسيا تعرب عن قلقها لأحداث لبنان.. وتدعو لضبط النفس