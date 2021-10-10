نائب وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين : لا تقدموا معلومات جاهزة للتلاميذ تصنع قوالب مكررة

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وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رسالة إلى الطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال حجازى في رسالته التي نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أعزائي المعلمين وأولياء الأمور وأبنائي التلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي أود التأكيد على أن إيداع المعلومات في عقول التلاميذ لتخزينها يساعد في صناعة قوالب مكررة من التلاميذ غير قادرة على مواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين ولا يحقق بناء الإنسان المصري.

وأضاف: «شجعوا التلاميذ على البحث والتقصى واستثمار كل طاقتهم حتي يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة.. فأرجوكم أعزائي المعلمين وأولياء الأمور لا تقدموا معلومات جاهزة للتلاميذ بل ساعدوهم على بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم وحدوث تعلم حقيقي يساعد التلاميذ على الاندماج والتفكير والاستمتاع بما يتعلمونه حتى يوظفونه في حياتهم .

ووجه حجازي حديثه للتلاميذ: «واطلب من ابنائي التلاميذ المحافظة على صحتهم بالتغذية السليمة وتطبيق قواعد الاجراءات الاحترازية وعدم التزاحم والالتزام بممارسة الانشطة والمحافظة على وقتكم».

وتابع: «واطلب منكم الجد والاجتهاد واحرصوا على تحصيل دروسكم اولا باول ولا تترددوا في توجيه أي سؤال لمعلمك لكي يرشدكم ويساعدكم على التفوق وأرجوكم ابنائي استمتعوا بتعلمكم لانه بقدر ابتهاجكم بقدر انتعاش المخ لديكم وأعلموا ابنائي أن ألم الدراسة لحظة وتنتهي بينما إهمالها ألم يدوم مدي الحياة».