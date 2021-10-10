لاعب سلة الأهلي: أملك عرضًا من إيطاليا.. وقراري الاستمرار مع النادي الأهلي

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تحدث مايكل طومسون محترف النادي الأهلي لفريق كرة السلة عن مستقبله مع الفريق في ظل وجود عرض إيطالي للرحيل عن الفريق.

وقال طومسون في تصريحات تليفزيونية: «احساس عظيم الفوز بالبطولة».

وتابع: «الانسجام بين اللاعبين في حالة ممتازة في الفريق، أوجستي عمل اداء عظيم لعمل توليفة مميزة من اللاعبين».

وأضاف: «عقدي مستمر مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم وانا مستمر مع الفريق».

وأختتم: «أملك عرض من ايطاليا بالفعل وقراري الاستمرار مع النادي الأهلي، انا مركز مع الأهلي في المرحلة الحالية».

وكان الأهلي قد توج مساء أمس بالبطولة العربية لكرة السلة «رجال» عقب تغلبه على نظيره الكويت الكويتي.