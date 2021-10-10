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كشف طبي جديد وفحوصات دقيقة لرزاق سيسيه خوفا من اصابته

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كشف طبي جديد وفحوصات دقيقة لرزاق سيسيه خوفا من اصابته كشف طبي جديد وفحوصات دقيقة لرزاق سيسيه خوفا من اصابته

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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أنه حرص على فحص الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق فور وصوله للنادي عقب عودته إلى القاهرة .

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن حالة سيسيه مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان سيسيه قد عقد جلسة امس السبت مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش التدريبات اطمأن خلالها المدير الفني على اللاعب، وخاض سيسيه تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.

المصرى اليوم

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