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لاعب السابق: استبعاد ثنائي الأهلي ليس مفاجأة

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لاعب الزمالك السابق: استبعاد ثنائي الأهلي ليس مفاجأة لاعب السابق: استبعاد ثنائي الأهلي ليس مفاجأة

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أكد أحمد صالح نجم الأسبق أن ظهر بصورة أفضل مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد على المستوى الهجومي ولكن ضيق الوقت عقبة كبيرة تواجه الفراعنة.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية إن استبعاد الثنائى محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبي الفريق وضع لاعبي المنتخب تحت ضغط وأكد كيروش بهذا القرار أنه لا أحد يضمن مكانه في الفريق.

وأشار إلى أن قرار كيروش ليس مفاجأة لأنه اعتاد على ذلك في تجاربه السابقة موضحا أن كيروش لم يستمع لنصائح الجهاز المعاون رغم أنه مازال في بداية مهمته.

وتوقع صالح أداء اقوى للمنتخب الليبي في لقاء الفراعنة يوم الاثنين المقبل بتصفيات ٢٠٢٢ موضحا أن المنتخب الليبي لعب بشكل دفاعي في ولكن الأمور ستختلف في ملعبهم.

المصرى اليوم

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