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بعد ارتفاعه بشكل جنوني .. الشعبة التجارية تعلن موعد انخفاض سعر البيض

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بعد ارتفاعه بشكل جنوني .. الشعبة التجارية تعلن موعد انخفاض سعر البيض بعد ارتفاعه بشكل جنوني .. الشعبة التجارية تعلن موعد انخفاض سعر البيض

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مع اقتراب فصل الشتاء، تشهت البيض ارتفاعا في السوق المحلية بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها ، وقد شهدت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا في عدد من المزارع، إذ بلغ ترراوح سعر سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 و47 جنية للطبق في المزرعة، بينما يصل سعر المستهلك إلى ما بين 48 إلى 51 جنيهًا.

كما تراوح سعر البيض الأبيض ما بين 44 إلى 46 جنيها في المزرعة في حين يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 47 إلى 49 جنيها.

أما سعر البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة ما بين 47 إلى 49 جنيها ويتراوح السعر ما بين 50 إلى 53 جنيها للمستهلك، حسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة له على قناة الحدث، ارتفاع أسعار البيض إلى التغيرات المناخية التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، مما أدى إلى إحجام المربين عن إدخال قطعان من الكتاكيت البياض للتربية نتيجة الخسائر المتكررة.

وأكد أنه المفترض أن تنخفض أسعار البيض خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب انتهاء 5 اشهر ونص للدورة الانتاجية وتكون ذروة الانتاج خلال منتصف اكتوبر الجاري، إذ تبلغ نسبة الانتاج من البيض نحو 13 مليار ويبلغ نصيب الفرد نحو 130 بيضة.

المصرى اليوم

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