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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-10-2021، وذلك بالرغم من عطلة البورصات العالمية، وذلك بسبب تلقبات أسعار الدولار عالميًا.

بلغ سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 24 في السعودية 211.83 ريال أو 56.49$.

بلغ سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 وصل إلى 185.35 ريال أو 49.43$.

ووصل سعر الذهب اليوم في السعودية للجرام عيار 18 إلى 158.88 ريال أو 42.37$.

سعر شراء أونصة الذهب 6592.50 ريال أو 1758 دولار

سعر بيع أونصة الذهب 6588.75 ريال أو 1757 دولار

سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 بلغ 211 ألفًا و833 ريال أو 56 ألفًا و489 دولار.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (8 جرامات) في السعودية يصل إلى 1482.84 ريال 395.42 دولار.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 (أوقية) تبلغ 6588.75 ريال 1757 دولار.

سعر سبيكة الذهب 5 أوقية تبلغ 32 ألفًا و944 ريال أو 8785 دولار.

سعر سبيكة الذهب 10أوقية تبلغ 65 ألفًا و888 ريال أو 17570 دولار.

اسباب ارتفاع أسعار الذهب

وتسببت التقلبات العالمية في أسعار الدولار التي أدت إلى انخفاضه في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا للعلاقة العكسية بين أسعار الذهب والدولار.

وانخفض الدولار بفعل بيانات سوق العمل الأمريكية التي كشفت نموًا أقل من المتوقع في سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الإحتياطي المركزي الأمريكي سيقوم بتقليص شراء الأصول هذا العام.

أسعار الذهب عالميًا

ختمت البورصات العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي على سعر الذهب 1756.85 دولار للعقود الفورية، وبلغ السعر الإفتتاحي 1755.17، وكان نطاق الأسعار بين 1781.20 دولار و1753.22 دولار.