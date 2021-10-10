أخبار عاجلة

أجنبي يقص شريط الأهداف فيعانق الأهلي اللقب.. هل دوّن معلول أول سطور النجمة 11 ؟ -
«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم -
السلطات الأمريكية تعتزم دفع تعويضات لعائلات ضحايا الضربة الخاطئة على كابول -
توقيف 19 شخصا على خلفية الاحداث في منطقة الطيونة ببيروت -
السفير السعودي لدى الرباط يلتقي رئيس الحكومة المغربية -
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام -
"شراحيلي" يعيد أبها لسكة الانتصارات عبر بوابة الطائي -
أستاذ علم اجتماع: تطوير العشوائيات يحمي المجتمع من الإرهاب وانتشار المخدرات -
حتى لا ننساهم.. نجوم زمن الفن الجميل على ريد كاربت «الجونة السينمائى» -
وزير الدفاع اللبناني: القرار في شأن قاضي التحقيق بانفجار المرفأ يتخذ في القضاء لا في السياسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ارتفاع الذهب اليوم فى الأحد 10-10-2021

Print
ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى السعودية الأحد 10-10-2021 ارتفاع الذهب اليوم فى الأحد 10-10-2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-10-2021، وذلك بالرغم من عطلة البورصات العالمية، وذلك بسبب تلقبات الدولار عالميًا.

بلغ سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 24 في 211.83 ريال أو 56.49$.

بلغ سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 وصل إلى 185.35 ريال أو 49.43$.

ووصل سعر الذهب اليوم في السعودية للجرام عيار 18 إلى 158.88 ريال أو 42.37$.

سعر شراء أونصة الذهب 6592.50 ريال أو 1758 دولار

سعر بيع أونصة الذهب 6588.75 ريال أو 1757 دولار

سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 بلغ 211 ألفًا و833 ريال أو 56 ألفًا و489 دولار.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (8 جرامات) في السعودية يصل إلى 1482.84 ريال 395.42 دولار.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 (أوقية) تبلغ 6588.75 ريال 1757 دولار.

سعر سبيكة الذهب 5 أوقية تبلغ 32 ألفًا و944 ريال أو 8785 دولار.

سعر سبيكة الذهب 10أوقية تبلغ 65 ألفًا و888 ريال أو 17570 دولار.

اسباب ارتفاع أسعار الذهب

وتسببت التقلبات العالمية في أسعار الدولار التي أدت إلى انخفاضه في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا للعلاقة العكسية بين أسعار الذهب والدولار.

وانخفض الدولار بفعل بيانات سوق العمل الأمريكية التي كشفت نموًا أقل من المتوقع في سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الإحتياطي المركزي الأمريكي سيقوم بتقليص شراء الأصول هذا العام.

أسعار الذهب عالميًا

ختمت البورصات العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي على سعر الذهب 1756.85 دولار للعقود الفورية، وبلغ السعر الإفتتاحي 1755.17، وكان نطاق الأسعار بين 1781.20 دولار و1753.22 دولار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم

«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا

الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا

وصلت لـ53 درجة بالصيف.. السعودية تسجل حرارة أقل من الصفر فى الشتاء المقبل

وصلت لـ53 درجة بالصيف.. السعودية تسجل حرارة أقل من الصفر فى الشتاء المقبل