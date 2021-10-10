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بعد الفيديو المتداول.. "شرطة الرياض" تُطيح بـ"المتحرش بامرأة بألفاظ منافية"

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بعد الفيديو المتداول.. "شرطة الرياض" تُطيح بـ"المتحرش بامرأة بألفاظ منافية" بعد الفيديو المتداول.. "شرطة الرياض" تُطيح بـ"المتحرش بامرأة بألفاظ منافية"
متابعة أمنية بتنسيق في عسير حددت هويته.. مواطن في العقد الثاني وأحيل للنيابة

بعد الفيديو المتداول..

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة في أحد الأماكن العامة للتحرش من شخص، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيقه ذلك ونشره؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير- عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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