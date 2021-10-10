«الداخلية»: ضبط 325 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر قبل تهريبها خارج البلاد

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 325 الف قرص لعقار الكبتاجون قبل تهريبها خارج البلاد في اطارإستمراراً لجهود أجهزة الوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

قال الوزارة في بيان اليوم السبت :«فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص- «لهم معلومات جنائية») يعتزمون إعداد وتجهيز شحنة لمخدر الكبتاجون وتغليفها بأوراق الكربون في محاولة منهم لإخفائها والحيلولة دون ضبطها.. تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول».

واضافت :«عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المعصرة،وبحوزتهم (عدد 325 ألف قرص مخدر لعقار «الكبتاجون»- مبلغ مالى- هاتف محمول).. بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 11 مليون و500 ألف جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية».