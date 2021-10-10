«البيئة»: فحص العادم لـ 806 أتوبيسات تابعة لهيئة النقل لمواجهة نوبات تلوث الهواء

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في محاولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا والتصدي للممارسات السلبية في هذا الصدد، سواء من المنشآت الصناعية، أو المزارعين، والحفاظ على جودة الهواء بشكل أكبر، نفذت وزارة البيئة و80 حملة لفحص عوادم المركبات على الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور بالقاهرة الكبرى والدلتا.



وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى نسبة التوافق للسيارات التي تم فحصها بلغت 89% للمركبات التي تعمل بالبنزين، و77% للمركبات التي تعمل بالديزل، وقد تم التصالح مع ما يقرب من 30% من السيارات المخالفة بعد التأكد من توفيق وإعادة الفحص، مضيفة أنه تم إجراء فحص العادم لعدد 806 أتوبيسات تابعة لهيئة النقل العام، وتم التنبيه على مديري الجراجات بعدم خروج الأتوبيسات المخالفة قبل إصلاحها وإعادة فحصها.