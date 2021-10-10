عضو «قومى المرأة»: النساء الدرع الثالث بعد الجيش والشرطة

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أكدت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة، أن دور المرأة في حرب اكتوبر كان كبير وليس قليل وإن كانت المرأة ليست محاربة، ولكن ساعدت في مساندة المصابين ومداواة المرضي، وأيضا الأم هي من تربى وتكبر حتى يكونوا سندا للدولة المصرية، وتُهدى أبنائها للوطن للدفاع عن كرامتنا وشرفنا .



وتابعت يحيى: «تحملت الزوجة المصرية المتزوجات من أبناء القوات المسلحة مشقة كبيرة خلال فترة حرب أكتوبر، فلا يمكن نكران ما تكبدته المرأة المصرية على كل المستويات الأم والزوجة والإبنة والأخت» .

وأشارت يحيى أن المرأة كان لها دور أيضا لنصل للانتصار مثل السيده ام كلثوم والفنانة ناديه لطفي فالفنانات كان لهن دور وطني مشرف في حرب اكتوبر وما قبل حرب اكتوبر لدعم الجيش المصري خلال فتره حرب الاستنزاف والتبرع لصالح الجيش والقوات المسلحة كل هذه أدوار لعبتها المرأة المصرية للوصول للحظه الانتصار.

وتابعت قائلة : «كذلك المبدعات المصريات مثل نبيلة قنديل زوجة على إسماعيل التي كتبت كلمات مهمه جدا ودور الفنانين والمبدعين رجال وسيدات في تأصيل هذه اللحظه المهمه من عمر الوطن من خلال الاغنيه ومن خلال الإبداعات المختلفه لكي تكون هذه اللحظة لحظة الانتصار ورفع رايه بلدنا وتكون محفورة في الذاكرة» .

وأكدت يحيى أن المرأة دائما وأبدا تدافع عن أرض الوطن والمرأة المصرية هي حصن ودعامة حقيقية وهي بمثابه أنها الجيش الثالث أو الدرع الثالث بعد الجيش والشرطة ودائما تقف في الصداره للحفاظ على مقدرات هذا الوطن وأمنه ورعايته. وقدمت عضو المجلس القومى للمرأة المباركة والتهنئة لكل مصري وكل عربي لأن هذا اليوم هو يوم استرداد العزة والشرف والانتصار للامه العربيه والدوله المصريه دائما وأبدا ما تقوم للحظة الانتصار .