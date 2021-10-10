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مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى

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مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى

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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن بها أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا، بينما يلامس عدد من تلقوا اللقاح 14 مليونًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تلقى لقاح كورونا لا يمنع العدوى ولكنه يقي من تطور الأعراض .

وأضاف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن تطعيم أولياء الأمور ضد كورونا حماية له ولأبنائه من الوباء

ولفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إلى أنه لن يتم دخول الجامعات والمدارس لمن تجاوز الثامنة عشر من عمره إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح أن سلالة دلتا موجودة في 180 دولة حول العالم، موضحا أن أعراض الإصابة بالسلالات الجديدة لم تختلف عن الفيروس الأصلي.

وأشار خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إلى أنه لم يتم إغلاق أي مصنع خلال أزمة كورونا ، في حين أن مصانع كبرى في أوروبا توقفت خلال أزمة كورونا.

وأكمل: بعض الدول تساهلت في الإجراءات الاحترازية ما أدى إلى زيادة الإصابات بكورونا ، مختتما «مصر الآن في تصاعد للحالات المصابة بكورونا».

المصرى اليوم

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