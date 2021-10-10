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سيدة تشكر الرئيس بعد فوزها بجائزة في معرض «تراثنا».. والسيسي: «اتشرفت بيكي»

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سيدة تشكر الرئيس بعد فوزها بجائزة في معرض «تراثنا».. والسيسي: «اتشرفت بيكي» سيدة تشكر الرئيس بعد فوزها بجائزة في معرض «تراثنا».. والسيسي: «اتشرفت بيكي»

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مازح الرئيس عبدالفتاح ، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أثناء تكريم صاحبة أحد المشروعات في معرض «تراثنا» بعد استلام شيك الجائزة للفائزة، بقوله: «شيك بخمسين ألف بس».

من جانبها، ردت الدكتورة نيفين جامع: «عينينا»، وخاطبت صاحبة المشروع قائلة: «قولي لفخامة الرئيس إيه اللي هتقومي به بهذا المبلغ»، لترد الفائزة: «نفسي أفتح ورشة عمل وأساعد كل القرى اللي أنا عايشة فيها ونكمل أفكارنا ونبقى إيد واحد ونساهم في المشروعات الصغيرة».

وأضافت: «بحيي كل واحد بيعمل كل حاجة بإيده وبحيي حضرتك على المبادرة وكل المشاركين فيها، هذه المبادرة عملت فرحة لكل الريف المصري وقدرنا نقضي على البطالة ونشتغل جو بيوتنا، أنا بشكر الرئيس السيسي»، ليقاطعها الرئيس: «أنا اللي اتشرفت بيكي، كتر خيرك وإحنا هنعملك هذا المركز».

المصرى اليوم

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