كريستيانو رونالدو .. أرقام قياسية جديدة للأسطورة البرتغالي

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واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيمه للأرقام، بعد خوضه 45 دقيقة لعب فقط ضد منتخب قطر في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين في الأراضي البرتغالية وانتهت لصالح برازيل أوروبا بنتيجة 3-0.

وشارك رونالدو في مباراته الدولية رقم 181 ليحطم الرقم القياسي السابق بأسم الإسباني سيرخيو راموس (180)، ويصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية في تاريخ كرة القدم.

واحتاج رونالدو إلى 37 دقيقة من بداية الشوط الأول ليعزز من رقمه القياسي في التسجيل ضد المنتخبات المختلفة خلال مسيرته الدولية، بعد أن سجل في مرمى المنتخب القطري ليصبح المنتخب رقم 46 المختلف الذي يسجل ضده مع المنتخب الأول البرتغالي.

واستبدل رونالدو بين الشوطين، وعزز المنتخب البرتغالي سجله التهديفي في الشوط الثاني بهدفين أخرين عن طريق المدافع جوزيه فونتي والمهاجم أندريه سيلفا.

ويأتي ذلك بعد شهر تقريبًا من تحطيم كريستيانو رونالدو لعدد الأهداف الدولية المسجلة في تاريخ كرة القدم، وقد عزز رصيد أهدافه الدولية اليوم إلى 112 هدفًا.