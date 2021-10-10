محافظ كفر الشيخ يدعم البطل العالمي بيج رامي «ابن المحافظة»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ عن سعادتهما لتصدر بيج رامى ترتيب الجولة الأولى التي أقيمت فجر اليوم السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول في الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح بصورة تدعو للفخر، ويتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020، ليحصد اللقب 2021، داعيا كل المصريين في كل المحافظات وخاصة محافظة كفر الشيخ لدعم البطل العالمي بيج رامي، داعيا الله عز وجل أن يوفق البطل العالمي في المسابقة، ليكون فجر الأحد ان شاء الله فرحة كبرى بالفوز.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ ونائبه استقبلا بيج رامي، مستر أولمبيا 2020، في 10 فبراير الماضي ،مقدماً له درع المحافظة، تكريماً له لما حققه من إنجاز عالمي، لرفعه اسم مصر عالياً، بحضور واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العامم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه شرف لمحافظة كفر الشيخ أن يكون بيج رامي أحد أبنائها، المحبوبين والذين يتميزون بالأخلاق العالية، مشيراً أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته لينشأ جيل جديد، لتكون حياته ومواجهته للصعاب نموذج يدرس، لتصل الأجيال القادمة في نفس مستواه، مؤكداً أنه يعلم أنه هناك تعاون بين بيج رامي ووزارة الشباب والرياضة، لتبني مشروعا رياضياً لتأهيل الشباب والاستفادة من خبراته، ولكن لابد أن يكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب، خاصة أن المحافظة تتشرف بوجود نماذج مشرفة في كل المجالات، مكرراً التهنئة لبيج رامي، مقرراً إطلاق اسمه على منشأة رياضية، متمنياً أن يحصل على البطولة العالمية للمرة الثانية على التوالي.

وعبر بيج رامي يوم تكريمه في فبراير الماضي عن سعادته بتكريمه وتواجده، مؤكداً أن كفر الشيخ بها العديد من النماذج المضيئة، وأنه يفكر كيف يكون جيلاً يكون من بينهم أفضل منه، مطالباً بإلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وعلينا تحديد الأهداف، ونتخطى أي تجربة فشل، مؤكداً أنه شارك في العديد من المسابقات العالمية باسم مصر، رافضا ان يمثل دولة أخرى برغم العروض المتعددة من عدد من الدول لكنه رفض لأن يحمل الجنسية المصرية ولا يحبذ أن يمثل دولة أخرى.

وأكد رامي، أنه يتمنى أن يكمل ويحقق المزيد من البطولات، لأن من خلفه جيل لابد من تأهيله ووضعه على الطريق الصحيح ليكون من بينهم أفضل منه،، مشيراً إلى أنه يفكر في دور تثقيفي ،متمنياً أن نجعل موار الرياضة من خارج الدولة .وأضاف أن المحافظة مليئة بالنماذج المشرفة ومنهم بطل العالم الشحات مبروك ،مؤكداً أن يفتخر بأنه صياد ومن البرلس تلك البلد الطيب والتي يتعامل الناس فيها على طبيعتهم وبصدق، ويتمنى أن يكون من بينهم بطلاً عالميا.