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بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة ()

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بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة (فيديو) بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة ()

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حقق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بقيادة النجم كريستيانو رونالدو فوزًا كبيرًا على حساب نظيره قطر بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم السبت 9-10-2021 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة قطر 2022، والتي يشارك بها منتخب قطر بشكل استثنائي لتأهلها المباشر إلى البطولة بصفتها الدولة المنظمة.

تقدم النجم كريستيانو رونالدو بالهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال 1-0، ومغادرة رونالدو لملعب اللقاء بين الشوطين ودخول لياو بدلا منه.

وفي الشوط الثاني سجل جوزيه فونتي الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في الدقيقة 48، قبل أن يختتم اندري سيلفا أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال على قطر 3-0.

المصرى اليوم

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