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في مؤتمر مستجدات "كورونا" اليوم.. "النقل" تستعرض اشتراط الحصول على الجرعتَيْن لاستخدام النقل العام

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في مؤتمر مستجدات "كورونا" اليوم.. "النقل" تستعرض اشتراط الحصول على الجرعتَيْن لاستخدام النقل العام في مؤتمر مستجدات "كورونا" اليوم.. "النقل" تستعرض اشتراط الحصول على الجرعتَيْن لاستخدام النقل العام
متحدث "الصحة" يتناول الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح

في مؤتمر مستجدات

تعقد وزارة الصحة اليوم المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض صالح إبراهيم الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، خلال المؤتمر اشتراط الحصول على جرعتَيْن من لقاح فيروس كورونا لاستخدام وسائل النقل العام، وأبرز البروتوكولات الوقائية المعتمَدة من وزارة الصحة، والجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".الهيئة العامة للنقل لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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