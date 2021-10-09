طالبان: نحن قادرون على التصدي لداعش بمفردنا

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استبعدت حركة طالبان الأفغانية إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء الجماعات المتطرفة في أفغانستان، متبنية موقفا متشددا إزاء قضية رئيسية قبل انطلاق أول محادثات مباشرة بين الخصمين السابقين منذ انسحاب أميركا من البلاد في أغسطس.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من طالبان وممثلون عن الولايات المتحدة يومي السبت والأحد في العاصمة القطرية الدوحة. وقال مسؤولون من الجانبين إن القضايا التي ستجري مناقشتها ستشمل كبح جماح الجماعات المسلحة المتطرفة، وإجلاء المواطنين الأجانب والأفغان من البلاد. وأظهرت طالبان مرونة بشأن عمليات الإجلاء.

لكن المتحدث السياسي باسم طالبان، سهيل شاهين، قال للأسوشيتدبرس إنه لن يكون هناك تعاون مع واشنطن في ملاحقة فرع تنظيم داعش في أفغانستان، الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات، بينها تفجير انتحاري يوم الجمعة استهدف حسينية في مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت طالبان ستتعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء فرع تنظيم داعش، قال شاهين «نحن قادرون على التصدي لداعش بمفردنا».

اجتماعات نهاية الأسبوع في الدوحة هي الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أواخر أغسطس، منهية وجودا عسكريا استمر 20 عاما، وصعود طالبان إلى السلطة في البلاد. وأكدت واشنطن أن هذه الاجتماعات لا تعني وليست مقدمة للاعتراف بحكم طالبان.