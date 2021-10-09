أخبار عاجلة

المنسقة الأممية: الجيش لا يزال يمثل ركيزة الاستقرار في لبنان -
حملة أمنية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"الشباب" ينتفض ويزحف للمراكز المتقدمة عبر شباك "الباطن" -
شاهد.. متطوعون يساهمون في معالجة التشوه البصري بسبت الجارة -
باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي -
أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري -
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تزايد الإصابات.. مستشار الرئيس: لم نصل ذروة الموجة الرابعة

Print
تزايد الإصابات.. مستشار الرئيس: لم نصل ذروة الموجة الرابعة تزايد الإصابات.. مستشار الرئيس: لم نصل ذروة الموجة الرابعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه يتم متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في في ظل الموجة الرابعة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مازلنا في تصاعد حالات الإصابات بفيروس كورونا ولم نصل لـ ذروة الموجة الرابعة».

وتابع عوض تاج الدين: «عندما تثبت إصابة بفيروس كورونا لفترة متواصلة نستطيع أن نصرح بأننا وصلنا لذروة الإصابات».

وأكمل عوض تاج الدين: «من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حتى مع الحصول على لقاح كورونا من أجل الحد من انتشار ».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة