تزايد الإصابات.. مستشار الرئيس: لم نصل ذروة الموجة الرابعة

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه يتم متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في ظل الموجة الرابعة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مازلنا في تصاعد حالات الإصابات بفيروس كورونا ولم نصل لـ ذروة الموجة الرابعة».

وتابع عوض تاج الدين: «عندما تثبت إصابة بفيروس كورونا لفترة متواصلة نستطيع أن نصرح بأننا وصلنا لذروة الإصابات».

وأكمل عوض تاج الدين: «من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حتى مع الحصول على لقاح كورونا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا».