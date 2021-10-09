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برلمان إقليم الباسك تبنى قرارا يطالب أذربيجان بالإفراج الفوري عن أسرى الحرب الأرمن

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برلمان إقليم الباسك تبنى قرارا يطالب أذربيجان بالإفراج الفوري عن أسرى الحرب الأرمن برلمان إقليم الباسك تبنى قرارا يطالب أذربيجان بالإفراج الفوري عن أسرى الحرب الأرمن

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أعلنت لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان أن برلمان إقليم الباسك تبنى بالإجماع قرارا يطالب أذربيجان بالإفراج الفوري عن أسرى الحرب الأرمن.

ويطرح القرار من أذربيجان، الإفراج الفوري عن أسرى الحرب الأرمن، احترام وقف إطلاق النار ووقف التوغلات العسكرية في أراضي أرمينيا.

من جانبه قال رئيس البرلمان الأرميني آلان سيمونيان، لقناة «آر بي كي» التلفزيونية الروسية، إنه من الصعب للغاية تخيل التعايش السلمي بين الشعبين، على سبيل المثال في باكو يتم بناء ما يسمى بحديقة الكؤوس، حيث يتم عرض تماثيل لجنود أرمن يحترقون أو يُقتلون.

وتطرق سيمونيان إلى إعلان 9 نوفمبر في العام الماضي وأحداث الفترة التالية وتحدّث عن الموقف الذي وصفه بغير البناء لأذربيجان وأسرى الحرب الأرمن المحتجزين وضرورة العودة الفورية للأسرى والمفقودين وقال، الجنود الأذربيجانيين موجودون في أراضي أرمينيا.

وتابع: عرضنا سحب القوات في وقت واحد حتى يتم توضيح الحدود، لكن الجانب الأذربيجاني لم يفعل ذلك بعد، هذه هي أهم القضايا إلى جانب عودة الأسرى.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر العام الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر من العام نفسه بسبب النزاع مع إقليم ناجورنو كاراباخ.

المصرى اليوم

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