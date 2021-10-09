وزير سوداني: الدولة تعاني من نقص في الوقود والقمح

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قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، اليوم السبت، إن بلاده تعاني من نقص في الوقود والقمح.

وعزا الوزير النقص إلى إغلاق ميناء بورتسودان الرئيسي، شرقي البلاد، على يد محتجين قبليين، الأمر الذي يهدد إمدادات الكهرباء المتعثرة بالفعل، بحسب «رويترز».

وذكر الوزير في بيان نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أن الحكومة سوف تعيد عملية توزيع مخزونات القمح في الولاية الشمالية للبلاد لتعزيز الإمدادات في بقية أجزاء السودان.

وجاء في البيان أن إمدادات الديزل تأثرت هي الأخرى جراء الحصار لكن إمدادات البنزين مستقرة.