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ميركل تصل إلى إسرائيل

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ميركل تصل إلى إسرائيل ميركل تصل إلى إسرائيل

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وصلت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، مساء اليوم السبت، إلى مطار بن جوريون، في سابع زيارة لها إلى إسرائيل.

ومن المتوقع أن تلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مرتين وكذلك مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

كما ستكون ميركل أيضا ضيفة شرف في اجتماع مجلس الوزراء غدا، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

تم استقبالها بتمثيل منخفض في مطار بن جوريون بناء على طلب الألمان- بحضور السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيريمي يسسخاروف.

من جانبها، قالت قناة «كان» الرسمية الإسرائيلية، إن الحديث يدور عن زيارة رسمية أخيرة لميركل إلى إسرائيل هي السابعة من نوعها منذ انتخابها قبل نحو 16 عاما.

وأوضحت أن ميركل ستزور أيضا متحف «ياد فاشيم» لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست في القدس، وتلتقي برواد صناعة الهايتك (التكنولوجيا الفائقة) في إسرائيل وعدد من رجال الأعمال.

ومن المقرر أن يبحث بينيت وميركل عددا من القضايا في مقدمتها الملف النووي الإيراني «وأهمية الحفاظ على قوة دولة إسرائيل على كافة الأصعدة وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات الإسرائيلية الألمانية».

المصرى اليوم

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